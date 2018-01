Pré-candidatos à Presidência dos EUA invadem YouTube Os principais pré-candidatos da corrida presidencial nos EUA inauguraram canais próprios de vídeo no YouTube nesta quinta-feira, 1º, mergulhando ainda mais o site de compartilhamento de vídeo no cenário político do país. O YouTube, de propriedade da Google Inc. e mais conhecido por divulgar vídeos curtos e divertidos feitos de forma amadora, diz que o canal You Choose ´08 permitirá aos candidatos que controlem a forma como trocam mensagens com seus eleitores. Democratas, entre os quais Hillary Clinton, Barack Obama, John Edwards e Bill Richardson, registraram-se para ter seus próprios canais. O mesmo fizeram os republicanos John McCain, Mitt Romney e Rudy Giuliani. Os pré-candidatos podem postar vídeos no qual falam a respeito de uma determinada questão enquanto a audiência teria a possibilidade de responder colocando no ar outros vídeos ou perguntas para os concorrentes. Os políticos podem determinar o que aparecerá ou não em seus canais, mas ainda assim não teriam a possibilidade de proteger-se totalmente do que ficou conhecido, no ano passado, como o fenômeno da "macaca." O senador republicano George Allen, da Virgínia, perdeu uma eleição disputada palmo a palmo depois de ter aparecido, no YouTube, um vídeo no qual chamava uma funcionária da campanha adversária de "macaca", uma ofensa de fundo racial. Jordan Hoffner, diretor do YouTube para as parcerias de conteúdo, disse que um pré-candidato deve se aproveitar ao máximo de seus canais sendo o mais sincero possível. "Acho que os políticos se beneficiarão mais permitindo que o debate com a opinião pública decole", afirmou Hoffner. "Nossos usuários são muito espertos e ligados. Eles conseguem perceber quando alguma coisa não é autêntica." Os pré-candidatos à Presidência dos EUA recorrem cada vez mais aos vídeos online para levar sua mensagem até os eleitores. Tanto Clinton quanto Edwards deram início a suas campanhas com mensagens divulgadas pela internet.