Pré-encomendas de Halo 3 superam 1 milhão de unidades

A Microsoft informou nesta quinta-feira, 9, que os pedidos antecipados do videogame de tiro em primeira pessoa Halo 3 superaram 1 milhão de unidades na América do Norte, quebrando o recorde de pré-encomendas da indústria. Veja também: Xbox 360 está US$ 50 mais barato nos Estados Unidos O site oficial do game da Microsoft Halo 3 para Xbox 360 chegará às lojas em 25 de setembro. O jogo representa o terceiro capítulo da trilogia Halo, uma série de ação premiada internacionalmente que atingiu o estatuto de fenômeno de entretenimento global, vendendo mais de 14,5 milhões de unidades em todo o mundo e registrando mais de 650 milhões de horas de ação multijogador em Xbox Live. O game deu origem também a figuras coleccionáveis, livros, uma história gráfica, vestuário e uma adaptação já prevista para o cinema.