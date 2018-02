Pré-sal deve representar 50% da produção de petróleo do país em 10 anos--ANP A produção de petróleo do pré-sal deverá representar em um período de dez anos cerca de 50 por cento da extração do Brasil, afirmou nesta quarta-feira a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, durante evento no Rio de Janeiro.