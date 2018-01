Pré-selecionados do ProUni devem confirmar dados até dia 6

Mais de 47 mil candidatos pré-selecionados no processo do Programa Universidade para Todos (ProUni), do Ministério da Educação, para o segundo semestre deste ano, têm até 6 de julho para comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição para concorrer a bolsas. O aluno que não comparecer nesse prazo à instituição onde foi pré-selecionado perde o direito à bolsa. O ProUni oferece bolsas parciais (50%) e integrais a estudantes de baixa renda em cursos de graduação e seqüenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para inscrição, o candidato deve ter obtido nota mínima de 45 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2006; cursado todo o ensino médio em escola pública ou na rede particular, na condição de bolsista integral; comprovar renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 570,00) para concorrer à bolsa integral e de até três salários mínimos (R$ 1.140,00) para a bolsa parcial, de 50% da mensalidade. Nesta fase, os candidatos devem comprovar todas as informações prestadas no ato da inscrição, assim como apresentar documentos de identificação e demais comprovantes solicitados pelo coordenador do ProUni na instituição.