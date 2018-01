Pré-venda do Nintendo Wii na Amazon está esgotado O Wii, o novo console da Nintendo, programado para chegar ao varejo norte-americano no final do ano, já está esgotado. Pelo menos na pré-venda da loja virtual Amazon.com. A loja teve de interromper os pedidos na última sexta-feira. Em questão de horas, os consumidores esgotarem os pedidos de reserva que estavam disponíveis no site. A empresa, contudo, não divulgou o número de pedidos recebidos. O pacote à venda era o Wii Sports, que inclui o console e um pacote de jogos que explora as funcionalidades de detecção de movimento de seu controle, cotado a US$ 249 (chegando a US$ 283 com despesas de envio).