‘Precisamos de novos maluquetes’

O Neto de Bicho de Sete Cabeças tem de certa forma a mesma natureza da Elza de Chega de Saudade e da Fernanda de Cartão Vermelho. São pessoas comuns, vidas provavelmente pacatas, problemas triviais e pouco instigantes. Vem então a sensibilidade da cineasta Laís Bodanzky e pinça o que há neles de cada um de nós. De repente, estamos na telona do cinema, importantes e abobados diante de nossas vidinhas. O que é arte se não isso? Pois a nova pretensão de Laís é ainda mais ambiciosa. Quer de fato que o filme ali na telona seja feito por nós. Com o portal Tela Brasil (www.telabr.com.br), lançado no ano passado, ela e o parceiro Luiz Bolognesi pretendem levar noções de cinema a pessoas naturalmente sem acesso ao caro universo audiovisual. Por meio de oficinas virtuais, aprendem o que é roteiro, montagem, enquadramento, fotografia. E são estimulados a filmar a realidade ao redor. O que é inclusão se não isso? "Não adianta fazer tantos filmes sobre favela. É sempre um olhar de fora. Só um esquimó consegue identificar o branco-cinza, o branco-bege e outros tons", disse a cineasta ao Link na central de produção de seu novo filme, previsto para ser lançado em 2010. A produção e o roteiro começaram sob o nome Mano, já que tratam do cotidiano dos adolescentes retratados nos livros de Gilberto Dimenstein e Heloisa Prieto. No meio do caminho, porém, Laís, a Warner Pictures e a produtora Gullane Filmes decidiram abrir a internautas a escolha do nome do filme. A votação devia ter se encerrado em 31 de março, no site www.warnerlab.com.br/votacao_nome_filme/index.aspx, mas até o final da semana passada era possível escolher entre seis opções. É uma estratégia de marketing, claro, mas também há alguma inspiração 2.0 colaborativa puro-sangue. "A internet é uma potência na produção e descentralização de cultura", diz Laís. "Com câmeras digitais baratas, a dependência tecnológica diminui no cinema. Agora acontece como na música: com uma caixinha de fósforo, qualquer um cria e se apresenta. O brasileiro é um artista em potencial, a gente transpira arte em várias áreas." A cineasta sente esse suor de perto. Desde 2004, excursiona pelo Brasil com uma telona "desmontável" e exibe filmes nacionais em cidades desprovidas de cinema. Já são 500 mil espectadores e mais de 70 destinos por ano no projeto Cine Tela Brasil. Esse trabalho gerou o documentário Cine Mambembe - O Cinema Descobre o Brasil e foi embrião do site. O próximo passo é colocar no ar uma rede para os aprendizes de cineastas trocarem trabalhos, experiências e até criarem juntos. É lúcida a consciência de Laís sobre a realidade do cinema brasileiro hoje. Ela faz parte de uma geração de artistas formados em escolas e que encaram suas carreiras como ofício, trabalho, mercado. Daí a preocupação com a formação de novos profissionais e o mérito em conseguir atingir sucesso comercial com filmes altamente autorais. "O blockbuster bebe nos filmes experimentais. Precisamos de novos ‘maluquetes’ criando um espaço que antigamente era do videoclipe", diz. Aí o ciclo se fecha: quando o experimentalismo é absorvido, vira rentável e depois clichê. Então é preciso buscar sempre, incessantemente, o que Laís resume como "um acorde perfeito maior". É o que está pichado na parede do escritório da Vila Leopoldina, em vermelho, à vista de todos. FRASES Laís Bodanzky Cineasta brasileira "Não adianta nada fazer um filme em casa e guardar na prateleira. ‘Fiz. E daí?’ O barato é fazer e mostrar, sentir o retorno do público. A internet fecha esse ciclo" "Também não adianta fazer tantos filmes sobre favela. É sempre um olhar de fora. Só um esquimó consegue identificar o branco-cinza, o branco-bege e outros tons" SITE TELA BRASIL ONDE - www.telabr.com.br O QUE - Portal com informações sobre cinema brasileiro e oficinas virtuais gratuitas para cada etapa de produção de um filme