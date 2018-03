Preço baixo: solução é estocar

O médio produtor Leonel está no ramo há 25 anos e, com o sobrinho Leandro Debiagi, usa área arrendada de 96,8 hectares em Luís Antônio (SP). Ele já concluiu a colheita e tem o amendoim estocado em seu armazém. A produtividade aumentou de 2008 para este ano, saltando de 124 sacas/hectare para 145 sacas/hectare. "A safra foi boa, mas o que não está bom é o preço.", queixa-se Leonel. Se for vender imediatamente, conseguirá R$ 18/saca, em média. Na safra anterior chegou a receber por volta de R$ 30/saca. "O preço ideal, hoje seria este: R$ 30", diz.

GASTOS

"Apesar da maior produção, para cobrir os custos fica mais difícil", relata Leonel, lembrando dos gastos com os insumos agrícolas, mudas, maquinários e óleo diesel. Por isso, sabe que poderá segurar o produto em estoque por um ano ou mais. "Todos estão no mesmo barco." Leonel emprega 15 pessoas durante a safra e também não tem secador; colhe o amendoim seco, na roça. Se fosse contratar uma empresa para secar seu produto, desembolsaria entre R$ 1,80 e R$ 2,20 por saca de 25 quilos. Ele também produz cana em 96,8 hectares de área própria, em Guatapará, e usa o amendoim na reforma da lavoura, após cinco cortes - a próxima renovação deverá ocorrer em 2010. Nas plantações de Carneiro (92%) e Leonel (50%, os outros 50% são de tatu vermelho) a predominância é da variedade runner (rasteira). "A minha média subiu devido à runner", afirma Leonel. Betiol usa 100% dessa variedade e Carneiro deverá fazer o mesmo. Renato Fechino, da Abicab, acredita que, até a semana passada, cerca de 50% da colheita já tinha sido realizada. O fim deverá ocorrer em maio. Para ele, o mercado para produtos à base de amendoim está em crescimento, pois é um produto acessível a todas as classes sociais. Ele acredita que o Brasil terá crescimento de exportação de amendoim tanto in natura quanto como em produtos industrializados.

Veja também:

Dumont tem cerca de 60 produtores de amendoim, entre os cerca de 200 da região, que participam da Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba (Coplana), com sede em Jaboticabal. Para o engenheiro agrônomo da Coplana, Marcelo Alves Pacífico, a preocupação é orientar os cooperados a melhorar o nível, com rastreabilidade e certificação, para exportar à Europa. Segundo ele, isso será importante em breve. A Coplana é credenciada a exportar.

INFORMAÇÕES:

Coplana

Telefone (0--16) 3981-4100