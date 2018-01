Preço de domínio para pessoa física baixa para R$ 10

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br anunciou nesta quinta-feira, 27, redução no preço da anuidade dos domínios "nom.br", voltados a sites pessoais de pessoas físicas (com o formato jose.silva.nom.br, por exemplo). O valor caiu de R$ 30 para R$ 10. "Com essa medida, esperamos colaborar para a inclusão de brasileiros com domínio próprio na rede", afirma Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br. O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas da internet no País. A decisão vale também para os detentores de domínios "nom.br" que já pagaram o valor antigo, e que terão extensão automática do prazo de registro por mais dois anos. Os demais tipos de domínio continuam com anuidade de R$ 30, inclusive os recentes "blog.br", "flog.br", "vlog.br" e "wiki.br".