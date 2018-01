Preço do leite acumula alta de 25%

Os preços médios do leite pagos ao produtor já acumulam alta de 25% desde fevereiro - referente ao produto entregue em janeiro - segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP). Em fevereiro o preço médio nacional bruto foi de R$ 0,5005 o litro e atingiu em junho (referente a produção de maio), R$ 0,6244 o litro. A baixa qualidade da forragem oferecida aos animais e a perda do poder de compra do criador, sobretudo em relação ao milho, foram os principais fatores responsáveis pela redução na oferta e a conseqüente alta dos preços. O volume captado em maio pelos laticínios brasileiros ficou 15,8% abaixo do coletado em janeiro deste ano. Entre os sete estados pesquisados pelo Cepea, a maior alta nos preços, de pouco mais de 12%, ocorreu em Santa Catarina, com o valor médio bruto pago aos produtores a R$ 0,5502/litro em junho. Já o menor aumento, de 3,16%, foi verificado na Bahia, com o preço médio passando para R$ 0,4735/litro. VARIAÇÃO Em Minas Gerais e Goiás, maiores produtores nacionais, os valores pagos aos produtores em junho aumentaram de 5,5% a 8,2%, respectivamente, em relação a maio. Com esse último reajuste, Goiás passa a ser o Estado com o preço médio mais alto, de R$ 0,6550/litro. Já o preço médio praticado em São Paulo subiu 5,4% em relação a maio, para R$ 0,6507/litro.