Preço do minério de ferro exportado pelo Brasil cai 15% em 1 mês

A queda no preço provavelmente reflete demandas de clientes chineses, reponsáveis pelos maiores volumes exportados pelo Brasil, para adoção do preço do mercado à vista, em vez dos valores definidos nos contratos trimestrais.

As exportações de minério de ferro do Brasil em novembro somaram 31,75 milhões de toneladas, um crescimento em relação aos embarques registrados em outubro (27,8 milhões de toneladas) e na comparação com o mesmo mês de 2010 (24,72 milhões de toneladas).

Com a queda no preço médio de exportação, a receita total das exportações de minério de ferro em novembro caiu 3,4 por cento, mesmo com a alta de 14 por cento no volume total embarcado, para 3,67 bilhões de dólares.

Já os embarques de petróleo do Brasil em novembro somaram 2,15 milhões de toneladas, queda em relação aos 2,47 milhões de toneladas de outubro e ante os 2,63 milhões de toneladas novembro de 2010.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Roberto Samora e Marcelo Teixeira)