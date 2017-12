Preço do minério na China se aproxima de mínima de um ano e meio

O minério foi cotado nesta segunda-feira a 108,60 dólares por tonelada, segundo o Steel Index, próximo dos 104,7 dólares registrados no início de março, quando o mercado atingiu o menor valor em aproximadamente um ano e meio.

As notícias da China sobre a investigação a financiamentos ao minério de ferro também levaram o contrato futuro de referência da commodity a fechar com queda de 4,5 por cento na bolsa de Dalian, o maior recuo diário desde que o contrato foi lançado em outubro de 2013.

A investigação, confirmada à Reuters por fontes com conhecimento direto do assunto, levantou temores de que a repressão a financiamentos com garantia da commodity poderia desencadear uma enxurrada de vendas de minério de ferro, reduzindo os estoques recordes nos portos chineses de mais de 100 milhões de toneladas, aumentando a perspectiva de uma queda dos preços.

Os embarques recentes de minério de ferro do Brasil têm mostrado fragilidade, indicando reflexos das cotações de março na China (maior importador global).

As exportações de minério de ferro, principal produto da pauta de exportação do Brasil, registram em queda tanto em volume como em preço até a terceira semana de abril, segundo média mensal da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

O valor médio do minério exportado caiu para 85,6 dólares por tonelada (base FOB no porto brasileiro, sem custo de frete marítimo) no acumulado do mês, ante 108,6 dólares por tonelada em abril do ano passado, segundo a Secex.

O preço médio da exportação brasileira no acumulado de abril registra o patamar mais baixo desde agosto de 2013, quando a cotação de embarque do minério, segundo a Secex, ficou em 84,7 dólares por tonelada.

A Vale, maior produtora global de minério de ferro, é a maior exportadora do país.

(Por Roberto Samora)