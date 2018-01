Preço do PlayStation 3 preocupa presidente da Sony O presidente da Sony, Howard Stringer, expressou hoje sua confiança no PlayStation 3, mas admitiu que o preço do produto representa um risco, já que é o dobro do valor dos videogames da concorrência. Stringer, galês naturalizado americano e o primeiro estrangeiro a dirigir a companhia japonesa, defendeu em entrevista coletiva a tecnologia do novo console e assegurou que sua superioridade será demonstrada assim que começarem as vendas, segundo a agência "Kyodo". O aparelho padrão do PlayStation 3, que teve o lançamento adiado de junho para novembro por problemas atribuídos aos fornecedores da tecnologia Blu-ray, custará 60 mil ienes (US$ 508) no Japão, o dobro do futuro Nintendo Wii e do Xbox360, lançado em 2005 pela Microsoft. Stringer destacou a grande capacidade de armazenar informações da tecnologia Blu-ray, usada pela Sony e pela Matsushita Electric Industrial em detrimento da tecnologia HD DVD utilizada pelo grupo formado por Toshiba, NEC e Sanyo. O também diretor-executivo de operações anunciou o projeto de lançar dispositivos portáteis para a leitura de textos no mercado americano e qualificou estes aparelhos como benéficos ao meio ambiente por ajudarem a reduzir o consumo de madeira. O presidente da companhia também indicou que a reestruturação anunciada em setembro, que previa um corte de dez mil postos de trabalho dentro e fora do Japão, segue como o planejado. Nos últimos anos, a Sony não produziu produtos muito famosos como o bem sucedido "Walkman". Stringer assumiu o controle da Sony em junho do ano passado e em abril deste ano a empresa registrou um lucro líquido consolidado de 123,620 bilhões de ienes para o ano fiscal 2005, apoiado em grande parte na recuperação de seus negócios no ramo da eletrônica.