Preço do pré-pago é ainda maior Não é difícil reparar que os celulares são caros. Basta observar com atenção os preços nas lojas para ver que o valor médio (R$ 389) indicado pela pesquisa está dentro da realidade. Na semana passada o Link visitou uma loja de cada operadora (Claro, Tim e Vivo) em um shopping de São Paulo e verificou que quem opta por um pré-pago paga mais caro, e muito, pelos aparelhos. De todos os telefones pré-pagos à venda, pouco mais da metade tinha um preço menor do que os R$ 389 da pesquisa. Mas, somando o valor à vista de todos os aparelhos das lojas visitadas, a média chega a ser até maior, de R$ 478. Não foi possível calcular a média dos pós-pagos porque, dependendo do plano escolhido, o aparelho sai por um preço variado. A diferença entre os pós-pagos e pré-pagos também saltam aos olhos. Na loja da Tim, um dos modelos chegava a custar R$ 1 em um plano pós e R$ 1.159, no pré-pago. Foi a maior desproporção encontrada pela reportagem. Elisângela Borges, uma cliente que observava a vitrine de uma das lojas, diz que, se o aparelho fosse do seu gosto, pagaria até mais do que os R$ 389 da pesquisa por um celular . "Só acho ruim que a gente parcela o preço, depois vem alguém e rouba o telefone. Aí tem de continuar pagando a vida toda", diz ela, que usa celular pré-pago. A principal reclamação do bancário Marcelo Candido é com os planos pós-pagos. "Acho as promoções um abuso. Você é obrigado a fechar um valor mensal para comprar um telefone. Concordo com o levantamento da pesquisa. Os celulares no Brasil são muito caros. Um amigo meu comprou um telefone na Espanha por 100 euros. O mesmo modelo custava mais de R$ 1.000 aqui", diz ele, que estava em uma das lojas para ativar um telefone que havia ganhado de presente. Além de fazer a opção por um plano pós, outra maneira de fugir dos altos preços dos celulares é usar os programas de pontos das operadoras. Everton Nunes, dono de uma lan-house, estava em uma das lojas para trocar gratuitamente seu aparelho e o da esposa por meio do programa de pontos. "Se não fosse a promoção, eu teria de pagar R$ 400. É um valor proporcional aos recursos do aparelho. Não acho que a média da pesquisa (R$ 389) seja cara. O problema é que pagamos esse preço por celulares que não têm a tecnologia mais avançada", afirma. F.S.