Preço do Windows Vista cai 40% nas lojas Como parte da estratégia de emplacar o Windows Vista no mercado brasileiro, a Microsoft anunciou na semana passada um corte de 40% nos preços das versões Home Basic e Home Premium. Os valores valem para o programa vendido nas lojas, em caixas, para usuários domésticos. A versão Home Basic, que antes custava R$ 499, passa a valer R$ 299. Já a Home Premium, com alguns recursos mais avançados como o Windows Media Center, passa de R$ 589 para R$ 389. Os preços são sugeridos pela Microsoft para venda no varejo, mas cada loja pode atribuir seu preço. De acordo com a diretora de Marketing e Negócios da Microsoft Brasil, Paula Bellizia, a companhia quer garantir mais acessibilidade aos softwares e serviços da empresa. Faz parte da filosofia de redução de preços, segundo ela, o corte no valor do pacote Office, em vigor desde maio. "Também está na nossa cabeça ampliar a estratégia para pequenas empresas", diz Paula. Empresários não serão impedidos de comprar grandes quantidades de Windows Vista Home, mas a Microsoft diz que irá "orientar o cliente sobre o melhor sistema para cada perfil". Com o Office, a estratégia deu certo. Foram vendidos 80% mais pacotes desde que o preço mudou. L.P.