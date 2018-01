Preços caem, ofertas aumentam e conversar via chat já não sai tão caro Assinar um dos planos de dados das operadoras pode ser uma alternativa mais barata para usar o MSN. A Vivo lançou há duas semanas um plano interessante para quem quer bater papo pelo programa e ainda usar outras ferramentas da Microsoft, como o Hotmail e a comunidade Live Spaces. Por um valor de R$ 8,90 é possível acessar livremente qualquer um dos três serviços durante um mês. É preciso baixar um aplicativo especial na opção Vivo Downloads dos aparelhos da operadora. Mas há um problema. Por enquanto, só os donos de celulares Motorola pré ou pós-pago conseguem usar o programa. Quem não tem um telefone do fabricante está fora das vantagens do plano, mas pode usar o MSN por meio de um site ou tem a opção de instalar um outro software, que não é da Microsoft. Dessa forma é preciso pagar pelo tráfego de dados como se estivesse navegando na internet pelo celular. A operadora tem um plano de dados avulso chamado Vivo Zap, em que você paga R$ 5,90 por cada megabyte (MB) baixado. É uma quantidade muito pequena de dados, mas é possível conversar bastante pelo MSN. Como o programa só transfere texto, uma mensagem de 50 letras consome cerca de 0,1 KB, usando o software Instango (veja texto abaixo). A Tim tem oferecido os pacotes de dados vantajosos para quem quer usar o MSN acessando um site ou instalando um software. Você paga R$ 9,90 por mês e tem direito a 40 MB de tráfego de dados. Dá para ficar online o dia inteiro todos os dias do mês e ainda sobra. O valor é promocional para novos assinantes até o fim do mês. A Claro também oferece um pacote de dados de 40MB, que custa R$ 29 por mês. O plano serve tanto para clientes da rede 3G (de velocidade de conexão mais veloz) quando para assinantes tradicionais. A operadora também tem um serviço do MSN em seu chip, mas ele é tão difícil de usar que não compensa. E cada mensagem enviada custa R$ 0,36. F.S.