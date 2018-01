Preços começam a ficar acessíveis ao telespectador Oito meses após o lançamento da transmissão de sinais digitais na cidade de São Paulo, os lançamentos da Proview começam a aquecer o mercado dos conversores digitais no Brasil. Na época do seu lançamento, em dezembro de 2007, a TV Digital foi recebida com receio – apesar do furor da novidade, até o ministro das Comunicações Hélio Costa disse que os conversores ainda estavam muito caros. No evento de lançamento dos conversores "populares" da última semana, o ministro anunciou uma parceria entre o Banco do Brasil (BB) e o Banco Postal (que pertence aos Correios) para financiar a compra de conversores digitais de qualquer marca a partir de agosto. Pelo BB, o valor mínimo das parcelas será de R$ 10,14 e o interessado deve ser cliente do banco. O Banco Postal ainda não divulgou os critérios do seu financiamento. QUEDA DE PREÇOS No mesmo dia do lançamentos dos modelos Proview, o Link encontrou à venda no site das Lojas Pernambucanas um conversor da marca Toshiba (o DC2008H) por R$ 399. Na época de seu lançamento, no final do ano passado, o produto tinha preço sugerido de R$ 1.200. No site das Lojas Americanas, o conversor da marca Philips (DTR-1007) estava com preço de R$ 899 - em dezembro, o seu preço era R$ 200 mais caro. (F.P.)