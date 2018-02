Preços do frango vivo acumulam queda em abril--Cepea

Segundo o centro de pesquisas, as sucessivas quedas no preço refletem uma oferta superior à demanda pela carnes, o que impacta também no segmento anterior na cadeia, o de frango vivo, e no poder de compra do avicultor, que já recuou mais de 20 por cento frente ao farelo de soja em abril.

Nesta semana, as cotações do frango estão ainda mais pressionadas por conta de uma menor liquidez, tradicional no fim do mês, acrescentou.

Desde o final de março, a desvalorização do frango vivo já passa de 20 por cento em todas as regiões do Estado de São Paulo pesquisadas pelo Cepea. Na Grande São Paulo, o quilo do animal vivo chegou a 1,97 real na quarta-feira.

O frango congelado, por sua vez, já desvalorizou 13,3 por cento no acumulado de abril, com a média em 3,21 reais por kg. Na Grande São Paulo, a carne congelada chegou a 10,6 por cento de baixa ao longo do mês.

(Por Laiz de Souza)