Preços menores de chips afetam receita da indústria em 2007

A Associação da Indústria de Semicondutores (SIA, na sigla em inglês) reduziu nesta quarta-feira a previsão para o crescimento global de vendas de microchips este ano, citando uma diminuição na média dos preços em segmentos-chave do mercado. A SIA espera que as vendas da indústria de semicondutores se expandam em 1,8% em 2007, bem abaixo da projeção anterior de crescimento de 10%. A nova estimativa aponta vendas globais de chips de US$ 252 bilhões em 2007, com expectativa de que a cifra cresça para até US$ 306 bilhões em 2010. O rápido desgaste de preços de microprocessadores e de chips de memória flash DRAM e NAND é o principal fator de contribuição para as previsões menores, acrescentou a associação que representa a indústria em um comunicado.