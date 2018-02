Prédio afunda e assusta moradores de município de PE Um prédio afundou dez centímetros na madrugada de ontem no município pernambucano de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. Os moradores dos 16 apartamentos do bloco 155-A do Residencial Muribeca deixaram o edifício às pressas ao perceberem rachaduras e estalos. Hoje, o coordenador da Defesa Civil do município, coronel Artur Paiva, informou que as famílias que moravam no prédio não poderão voltar a residir no local.