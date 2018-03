Prédio de quatro andares desaba em Aracaju

"Ouvimos um grande barulho e quando fomos ver o prédio desmoronou", conta Mariana Amarante que, na hora do acidente estava numa festa próximo ao edifício. De acordo com a Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb), órgão da Prefeitura Municipal de Aracaju, responsável pela fiscalização de obras, o empreendimento estava com a documentação regularizada desde 2012.

A obra estava em conclusão e o prédio era composto por quatro apartamentos e um estacionamento no térreo. Somente o vigilante e sua família estavam no local na hora do acidente. Até o momento, não há informações sobre as possíveis vítimas. O Corpo de Bombeiros conta com a ajuda de um retroescavadeira para retirada dos escombros.