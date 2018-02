Prédio desaba em Salvador e 3 pessoas ficam feridas Três pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje após um prédio em construção desabar no bairro de Pernambués, em Salvador. Segundo a Defesa Civil, infiltrações na base do edifício de oito andares abalaram a estrutura. Um outro prédio ao lado foi interditado pela Defesa Civil municipal. Entre os feridos estão o proprietário do prédio e um dos funcionários da obra. Não há informação sobre outras vítimas.