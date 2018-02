Prédio que incendiou em Osasco será demolido

A avaliação é de que as estruturas do prédio de três pavimentos não podem ser recuperadas após o incêndio que o ocorreu no local pela manhã. Apesar do prejuízo material, não houve vítimas no incêndio. O fogo, que começou por volta das 7h30 e foi controlado às 9h, provocou o desmoronamento de uma parede lateral e afundou o teto da loja de autopeças.

Quatro residências vizinhas e dois pontos comerciais foram interditados pela Defesa Civil por questão de segurança. As causas do incêndio ainda não foram reveladas.