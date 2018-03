Prefeito de Itaipulândia-PR é morto com 4 tiros O prefeito de Itaipulândia, a cerca de 600 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná, Vendelino Royer (PMDB), de 45 anos, foi morto ontem, atingido por quatro tiros, provavelmente de um pistola 9 milímetros, que lhe alcançaram a região do tórax e a coxa esquerda. As investigações apontam que dois homens, ocupando uma motocicleta vermelha, com placa não-identificada, fizeram os disparos. Royer não era candidato à reeleição. Ele tinha participado de uma reunião com líderes comunitários da Linha Caramuru, a cerca de dois quilômetros do centro da cidade. Quando ia entrar no carro oficial da prefeitura, a motocicleta aproximou-se e Royer foi acertado pelos disparos à queima-roupa. Apenas uma pessoa conversava com o prefeito de Itaipulândia. Por isso, os dois homens que estavam na moto e usavam capacetes não tiveram dificuldades para fugir. Royer foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu. O irmão do prefeito, José Royer, declarou a uma emissora de televisão que ele recebia ameaças anônimas por telefone nos últimos dias. "O que temos de certo é que a ação foi premeditada e bem preparada", disse o chefe da Divisão Policial do Interior, delegado Luiz Cartaxo. "Mas ainda não temos elementos para saber qual o motivo, se político, financeiro ou qualquer outro tipo." O inquérito será presidido pelo delegado-chefe da 6ª Subdivisão Policial, em Foz do Iguaçu (PR), Alexandre Macorin, com apoio de outros delegados do município e de São Miguel do Iguaçu (PR). Segundo Cartaxo, há possibilidades de a placa da moto ser do Paraguai e, nesse caso, a Polícia Federal (PF) poderia ser acionada para participar das investigações. Casado, pai de um casal de filhos, Vendelino Royer estava no primeiro mandato na cidade de 8,5 mil habitantes, que fica às margens do Lago Itaipu. O prefeito pretendia retomar a carreira de professor de matemática em 2009. A administração municipal passa para o vice-prefeito Laudair Bruch (PTB).