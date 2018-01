Prefeito de SP festeja aval do TJ a ciclovias

Na quarta, em evento cultural na Lapa, ele já havia dito ao Estado que nenhum outro prefeito terá coragem de acabar com as faixas exclusivas. "Ninguém vai querer tirá-las."

Haddad também aposta no aumento do número de usuários. "Pergunte a quem implementou ciclovias em outros países. As ciclovias vêm antes dos ciclistas. Em alguns países, eles só apareceram seis anos depois."

O prefeito defendeu os gastos para a implementação das ciclovias. "É o investimento mais barato que estou fazendo. São R$ 80 milhões para 400 km, mas ela é mesmo mais visível e, como mexe com a cultura, sofre a contestação da oposição", afirmou.

Soluções

Procurada, a Prefeitura informou que uma "operação tapa-buraco" será iniciada nas ciclovias do centro amanhã. E todos os problemas apontados pelo Estado serão vistoriados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.