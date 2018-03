Prefeito vai a Dilma pedir médicos para Pedreira

Em fevereiro deste ano, a prefeitura abriu quatro vagas para a contratação de médicos para o Programa Saúde da Família (PSF), mas conseguiu preencher apenas uma. "Oferecemos boas condições de trabalho e salário compatível com o que é pago na região, inclusive em Campinas, mas não houve interesse." A intenção do prefeito, segundo ele, é conseguir ao menos os profissionais que desfalcam o PSF. "No momento em que for definida a vinda dos médicos, vamos sentar com os profissionais e mostrar os locais de trabalho ver o que eles querem para se instalar na cidade." A prefeitura está disposta a ceder moradias individuais, se os médicos preferirem.

De acordo com o assessor, a maior carência na cidade de 42.039 habitantes está nas áreas periféricas, mas os bairros não foram revelados para não gerar expectativa. "São áreas com boa estrutura para atendimento, mas falta o médico." Pedreira foi uma das primeiras cidades paulistas a ter médicos cubanos. Em 1995, cinco médicos de Cuba desembarcaram no município para instalar o PSF de forma pioneira. Desses, apenas um ficou, embora não faça mais parte do sistema municipal de saúde. Os outros retornaram para Havana.