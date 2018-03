Prefeitos da Grande SP abrem mão de ISS e adiam festas

A maioria dessas prefeituras havia determinado o aumento das tarifas entre dezembro e janeiro. Em junho, com a decisão do governo federal de abrir mão de impostos sobre o transporte público, as cidades tiveram uma pequena redução. Após os protestos das últimas semanas e a diminuição da tarifa na capital, nesta quarta-feira, 19, os prefeitos se viram pressionados a baixar o preço novamente.

As sete cidades do ABC paulista fizeram um anúncio em conjunto ontem, informando que a passagem vai baixar para R$ 3 em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires e de R$ 2,90 em Rio Grande da Serra. A nova tarifa valerá a partir de 1.º de julho. A redução anterior na tarifa havia sido decidida no dia 5.

O prefeito Luiz Marinho (PT), presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, afirmou que vai discutir o aumento do subsídio do Estado e da União ao transporte da região. "Vamos prosseguir o diálogo dos prefeitos com os governos estadual e federal."

Enquanto isso, as cidades buscam suas próprias soluções. A prefeitura de Mauá estuda desonerar o ISS das empresas de transporte. Antes que a regra comece a valer, um projeto de lei precisa ser aprovado pela Câmara dos Vereadores. O ISS é um imposto cobrado pelos municípios sobre todas as empresas prestadoras de serviços. Em algumas cidades, a cobrança do ISS representa de 1% a 2% do valor final da passagem.

A renúncia ao ISS foi a saída encontrada pelo prefeito de Barueri, Gil Arantes (DEM) para chegar à passagem de R$ 3. Lá, o imposto representa uma arrecadação de cerca de R$ 2 milhões. As outras seis cidades do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste divulgaram a redução das tarifas para R$ 3 a partir de segunda-feira: Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.

Economia

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli (PSD), suspendeu eventos para poder baixar a tarifa de R$ 3,20 para R$ 3 no dia 24. Foram cancelados os Jogos Abertos do Interior, que seriam em outubro, os shows de aniversário da cidade em setembro e o carnaval do ano que vem. "A redução das tarifas do transporte é uma prioridade que o Brasil está mostrando que deseja".

A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, que também baixou para R$ 3 a passagem, estuda pagar um subsídio às empresas de transporte caso não consiga reduzir os tributos pagos pelas companhias do setor. Guarulhos havia reduzido a tarifa nesta quarta, depois que o prefeito Sebastião Almeida (PT) acompanhou uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que discutiu projeto para desonerar o transporte coletivo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.