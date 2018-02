A ação teve início às 6h e contou com a participação de 25 profissionais que percorreram o entorno da Central do Brasil e da Rodoviária. A operação ainda teve a participação de policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e do 5ºBPM. Todos os acolhidos foram encaminhados para a rede de abrigos do município.