Prefeitura afasta médicos por falha no diagnóstico A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto afastou nesta quarta-feira, 28, os médicos envolvidos no atendimento a uma adolescente de 16 anos que acabou morrendo. Gabriela Zafra faleceu com suspeita de meningite em uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) após ser atendida cinco vezes em três postos da rede pública de saúde da cidade.