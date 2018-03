Prefeitura de BH vai investigar outros dois viadutos

Na quinta-feira, 3, parte do Viaduto Guararapes, que faz parte do complexo, desabou, provocando a morte de duas pessoas e deixando outras 22 feridas. As obras do complexo estão sob suspeita de superfaturamento. Em 2012, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) detectou indícios de sobrepreço de R$ 6 milhões, e o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) deu início à investigação. Segundo o secretário de Obras, a responsabilidade pela tragédia é "solidária". "A responsabilidade é da prefeitura, da construtora e dos técnicos contratados para fazer a vistoria das obras", disse.

Assim que o trabalho de perícia, que está sendo feito neste momento, estiver concluído, o local será liberado para que a Construtora Cowan, responsável pela obra, faça a demolição do viaduto e a retirada dos escombros, disse Nogueira. O trabalho será mecânico, sem explosões. "Nossa expectativa é a de que, em 24 horas, a pista esteja liberada para o trânsito", afirmou o secretário.