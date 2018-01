Prefeitura de Buenos Aires disponibiliza roteiros em MP3 A idéia não é nova, mas ainda assim é interessante: disponibilizar um roteiro turístico da cidade em um arquivo de áudio, no formato MP3. Quem acaba de fazer isso é a prefeitura de Buenos Aires, que oferecer várias opções de guias turísticos, gratuitamente, a partir de seu site. Os arquivos de áudio relacionam os pontos da cidade à história argentina, com referências a filmes, à música com base em pontos-chave da cidade. São 12 roteiros, que vão da Praça de Maio a San Telmo, passando por outros bairros como a Boca, um dos redutos do futebol argentino. Os roteiros também trazem a extensão dos roteiros sugeridos e o tempo estimado para que o turista percorra os principais pontos. Roteiros Existem vários roteiros turísticos que podem ser baixados para um tocador de música digital ou mesmo para celulares compatíveis com arquivos MP3. O portal Audible.com, por exemplo, conta com mais de 70 mil horas em roteiros turísticos e outros guias disponibilizados por provedores de conteúdo, e que incluem mais de 50 guias de viagem de vários pontos do mundo, entre pagos e gratuitos.