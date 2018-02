Prefeitura de Canela decreta situação de emergência A Prefeitura de Canela decretou situação de emergência por causa dos ventos de até 124 km/h que atingiram a serra gaúcha na madrugada de hoje. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cerca de 13 mil pessoas foram afetadas pelo vendaval no município, o mais atingindo da região. Pelo menos 89 imóveis ficaram destruídos, e 407, danificados. Cerca de 200 pessoas estão desalojadas, onze, desabrigadas e onze ficaram levemente feridas.