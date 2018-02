Prefeitura de Japeri decreta calamidade pública

Segundo a prefeitura de Japeri, o objetivo é dar velocidade maior ao atendimento das vítimas. De acordo com o prefeito, na história recente da cidade nunca houve uma chuva como a dos últimos dias. "Moro aqui há mais de quarenta anos e nunca vi uma chuva como esta. Nas proximidades dos bairros afetados, segundo técnicos da prefeitura, as obras do Arco Metropolitano podem ter contribuído com todo este quadro", afirmou.

Equipes da Prefeitura Municipal de Japeri permanecem trabalhando nas ruas e bairros alagados desde o temporal da quinta-feira, 5. Segundo a Defesa Civil de Japeri, aproximadamente 10 mil famílias e cerca de 30 mil moradores foram afetados pelas fortes chuvas, que castigaram Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Belford Roxo. Ao todo 20 bairros foram afetados. Duzentas famílias estão desalojadas (fora de casa com possibilidade de retorno) e 30 famílias estão desabrigadas. Os desabrigados estão no CIEP Gilson Amado, em Engenheiro Pedreira.

No início da noite, o prefeito recebeu a visita da presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Marilene Ramos. Na reunião, Marilene sinalizou com a atuação emergencial na limpeza de rios e canais. "Estaremos amanhã em Japeri com a nossa equipe técnica tratando da drenagem dos pontos críticos. Os municípios de Queimados e Japeri foram os mais afetados pelas chuvas e que sofreram os maiores danos", afirmou a presidente do Inea.