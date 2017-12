Prefeitura de Porto Alegre adia reunião sobre transporte A prefeitura de Porto Alegre transferiu a audiência pública que discutiria a licitação do transporte urbano da cidade para 10 de março, depois de um tumulto diante do prédio da Câmara de Vereadores na noite desta quinta-feira, 27. A reunião, aberta a todos os interessados, começaria às 19 horas. Como os 200 lugares do auditório já estavam ocupados, a Guarda Municipal fechou o portão de acesso ao pátio do prédio da Câmara, deixando de fora manifestantes do Bloco de Lutas e alguns sindicalistas e representantes do movimento social que queriam participar. Houve confusão, com o público tentando forçar a passagem pela cerca. Com a chegada de um destacamento da Brigada Militar e o anúncio de que a audiência havia sido adiada, os manifestantes se dispersaram.