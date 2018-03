Prefeitura de Riversul-SP pede construção de presídio Enquanto cidades como Bom Jesus dos Perdões e Araçariguama (SP) se mobilizam para impedir a construção de unidades prisionais, a prefeitura de Riversul, no sudoeste de São Paulo, a 380 quilômetros da capital paulista, pediu, oficialmente, ao governo do Estado a construção de um presídio no município. De acordo com o prefeito Vicente de Paula Garcia (DEM), uma unidade prisional do tipo Centro de Detenção Provisória (CDP) será um "presente" para a cidade. Garcia viajou à capital nesta segunda-feira para tornar oficial a reivindicação. "Um CDP gera de 300 a 350 empregos. É o que precisamos hoje", disse.