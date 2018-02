Prefeitura de Salvador quer reunir 1 milhão no réveillon

"Enquanto outras capitais litorâneas concentram o réveillon em uma praia, em Salvador fazemos a festa nos 65 quilômetros de orla, é o maior réveillon de praia do País", afirma o prefeito João Henrique Carneiro. "O réveillon de Salvador já se consagrou como mais um forte produto de atração turística da cidade."

Pelo menos 600 mil moradores e turistas deve participar da maior das festas, no Farol da Barra. Estão previstos 15 minutos de show pirotécnico e shows de Léo Santana, vocalista do Parangolé, do músico Magary Lord e da cantora Juliana Ribeiro.

Para a realização da festa, o policiamento no local será reforçado com 3,2 mil PMS e será instalada uma Delegacia Especial de Área, uma unidade móvel da Polícia Civil, para registrar as ocorrências.

A programação de réveillon do soteropolitano, porém, começou hoje. Cerca de 20 mil pessoas lotaram a Igreja do Senhor do Bonfim, na última sexta-feira do ano, chamada Sexta-Feira da Gratidão, para agradecer pelas bênçãos obtidas ao longo do ano antes do início de 2012. Para receber todos os fiéis, a paróquia organizou dez missas ao longo do dia - a primeira foi realizada às 5 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Este é o momento de fechar um ciclo antes de iniciar o próximo", diz a funcionária pública aposentada Zélia Carletto, de 66 anos, que vai com a família, anualmente, de Santo Antônio de Jesus, onde mora, à Igreja do Senhor do Bonfim, na última sexta-feira do ano. "É um momento especial da família no ano."

Pôr do sol

O primeiro pôr-do-sol de 2012 também será de festa no Farol da Barra. A cantora Daniela Mercury promove a 12ª edição de seu projeto Pôr do Som, no qual se apresenta gratuitamente, com convidados, homenageando os músicos e compositores que influenciaram sua carreira. Este ano, Daniela recebe Margareth Menezes e Paula Lima e presta uma homenagem a Chico Buarque.