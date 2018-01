Prefeitura de São Paulo reformula portal A Prefeitura de São Paulo colocou no ar, nesta semana, a nova versão de seu portal na internet. A navegação no endereço foi reformulada de modo a tornar mais funcional encontrar serviços de interesse do cidadão ou de um fornecedor, por exemplo. O novo projeto é fruto do trabalho da consultoria Brisa e do Instituto UNIEMP. O design atual privilegia a navegabilidade e a segmentação de serviços. Cidadãos, fornecedores e servidores públicos têm áreas específicas com ferramentas de interesse voltadas para cada perfil. ?Esta nova proposta visa trazer maior organização, qualidade e transparência aos serviços prestados à comunidade paulistana?, diz Paulo Toledo, presidente da Brisa. De acordo com Malde Vilas Boas, Coordenadora de Governo Eletrônico da Secretaria Municipal de Gestão, a criação de uma estrutura específica para gerir o governo eletrônico abre para o município de São Paulo uma forma de adotar a tecnologia como diferencial. "O novo portal possibilita o foco único na população, pois centraliza todas as formas de atendimento em apenas um canal de relacionamento", afirma.