Prefeitura de SP cria 153 para aliviar PM

Está também no gabinete do prefeito Gilberto Kassab (DEM), para avaliação, um projeto que pretende transferir as instalações dos serviços municipais de emergência para o Centro de Operações da PM (Copom). "As metrópoles têm potencial alto de gerar crises que raramente envolvem só a polícia e afetam toda a cidade. Isso exige que os órgãos públicos trabalhem de forma coordenada", diz o coronel da reserva José Vicente, consultor em segurança pública.

A integração dos atendimentos 153 e 190 permitirá a transferência de chamada sem que o contribuinte tenha de ligar para outro número, como ocorre hoje. Assim, caso uma ligação para solicitar informações ou socorro relacionados a serviços da Prefeitura seja realizada ao número da PM, o atendente redirecionará a chamada.

O 153 custou R$ 18,9 milhões e pode atender 26 chamadas simultâneas - menos da metade da capacidade atual da PM. Se funcionar e for bem divulgado, o serviço poderá reduzir o volume de ligações ao 190 em pelo menos 30% e permitirá que ocorrências que não são da PM, como vandalismo e comércio ambulante, sigam para a GCM. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.