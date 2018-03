Prefeitura de SP dá novo prazo para desconto no IPTU Os contribuintes de São Paulo que perderam desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por falta de recadastramento terão mais uma oportunidade para recuperar o benefício. Concedido automaticamente pela Prefeitura de São Paulo, o desconto é condicionado à atualização cadastral. Com o novo prazo, quem perdeu o benefício tem até 90 dias após o vencimento da primeira prestação do imposto para fazer o recadastramento do imóvel e recuperar o desconto. Os imóveis residenciais com valor venal superior a R$ 61.240,11 e inferior a R$ 122.480,22 têm direito a desconto de R$ 24.496,04 no valor que serve de base para o cálculo do IPTU a ser pago. Para se beneficiar, o contribuinte deve se dirigir à subprefeitura mais próxima com cópia da notificação do IPTU, documento de identidade e CPF do contribuinte ou do procurador, além de documentos que comprovem a propriedade do imóvel. É obrigatório apresentar o original de cada documento para conferência. Quando apresentado por procurador, os documentos devem ter anexado uma procuração com firma reconhecida.