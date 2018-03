Prefeitura de SP distribuirá Tamiflu em 145 postos

O Tamiflu é indicado para tratar pacientes com todos os sintomas da Influenza A (H1N1) que estejam em grupos de risco. Os sintomas da nova gripe são febre acima de 38ºC, tosse, dificuldade para respirar, dores na cabeça e no corpo. São considerados grupos de risco para a enfermidade grávidas, crianças com menos de dois anos, idosos com mais de 60 anos, pessoas com baixa imunidade causada por câncer ou aids, doentes crônicos ou com problemas cardíacos, pulmonares, renais e sanguíneos, diabéticos, hipertensos e obesos mórbidos.

Outras informações podem ser obtidas na página da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa) na internet, no endereço www.prefeitura.sp.gov.br/covisa , ou pelo telefone 156.