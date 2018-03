Prefeitura de SP encerra contrato de inspeção veicular Em ofício enviado à Controlar, empresa responsável pela inspeção veicular em São Paulo, no último dia 6, a gestão de Fernando Haddad (PT) informa que o contrato com a Prefeitura está oficialmente encerrado. No documento, a Procuradoria-Geral do Município considera que o acordo está finalizado há mais de oito meses. A análise é resultado da abertura de três processos administrativos contra a empresa que Haddad já classificou como "caça-níquel e ficha-suja". A Controlar informou que se manifestará oficialmente dentro do prazo de 15 dias, conforme estipulado pela Prefeitura. Em nota, a concessionária reafirmou seu entendimento de que o contrato com o município é válido até 2018.