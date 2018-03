Prefeitura de SP fecha 5 estabelecimentos na zona sul A Subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, fechou hoje dois restaurantes, dois estacionamentos e a loja Victoire Automóveis, localizados nas regiões do Brooklin e Vila Cordeiro, na zona sul da capital paulista, por falta de alvará de funcionamento. Antes, os estabelecimentos haviam sido intimados e multados por duas vezes. Na ação de hoje, foram aplicadas novas multas e as entradas dos imóveis foram obstruídas com adesivos. Caso o lacre seja rompido sem autorização, a subprefeitura ameaça erguer muros nos acessos.