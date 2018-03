Prefeitura de SP impede show em casa interditada Representando o Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru), o secretário municipal de Habitação, Orlando Almeida, interditou novamente na noite de ontem o Rancho Rezende Lanchonete e Eventos, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Apesar de a entrada da casa ter sido emparedada com tubos de concreto ontem por desobediência de ordem judicial e violação de lacre, havia sido aberta uma passagem clandestina para a apresentação da dupla sertaneja Edson e Hudson marcada para esta noite. Segundo a Subprefeitura de Parelheiros, o equipamento de som montado para o show será apreendido, caso não seja removido do local. A subprefeitura informou que o estabelecimento está em desconformidade com a Lei de Zoneamento, não possui licença de funcionamento, oferece risco à segurança dos freqüentadores e causa perturbação aos moradores do bairro. A casa é alvo de ações da pasta desde 2005. A ultima interdição ocorreu em 16 de janeiro.