Prefeitura de SP libera cadastro para curso de motoboys A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo abriu hoje o pré-cadastro de motoboys para o curso especial de treinamento e orientação. Após o cadastramento, o interessado receberá o local e data para início do curso, que será dividido em dois dias, totalizando oito horas de carga horária, organizados da seguinte forma: de segunda e terça-feira e de quarta e quinta-feira, das 18 às 22 horas. Aos sábados, o horário é das 8 horas ao meio-dia. Além disso, outras três portarias sobre o serviço de motofrete serão publicadas no Diário Oficial do Município. Uma delas estabelece normas complementares para a inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de Motofrete (Condumoto). Outra estabelece normas para o cadastramento de pessoas jurídicas interessadas em explorar o serviço de motofrete e a última discorre sobre o credenciamento de entidades interessadas em ministrar o curso de capacitação para condutores do serviço.