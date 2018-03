Prefeitura de SP pode isentar carro de SP de inspeção

A justificativa para a quarta mudança no programa em quatro meses é ambiental: a obrigatoriedade de inspeção desses veículos poderia aumentar as emissões ?em decorrência das grandes distâncias a serem percorridas?. ?Imagine frotas de caminhão que circulam em outras cidades, e até mesmo em outros Estados, tendo que se deslocar para São Paulo para realizar a inspeção, aumentando ainda mais a emissão de poluentes por todo o trajeto, que poderá ser de centenas ou milhares de quilômetros?, exemplificou, em nota, a Secretaria do Verde.

A pasta frisou que a medida vale apenas para quem circula ?exclusivamente? fora das 39 cidades da Grande São Paulo. ?A portaria não é válida para veículos registrados na cidade de São Paulo que circulam em cidades da região metropolitana.? Para conseguir a liberação do teste, os proprietários devem apresentar à Secretaria do Verde documentos pessoais, do automóvel e uma declaração de que o veículo em questão, embora registrado na capital, é utilizado fora da Grande São Paulo.

Segundo a portaria, publicada no sábado no Diário Oficial da Cidade, a dispensa vale por um ano e, uma vez beneficiado, o veículo não poderá voltar a circular na capital, ?mesmo que por um dia ou de passagem?. A Secretaria do Verde não informou se houve estudo prévio para apoiar a decisão nem como serão feitas a fiscalização dos veículos dispensados e a checagem das informações fornecidas no pedido de isenção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.