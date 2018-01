Prefeitura do Rio implode antiga fábrica de tecidos A Prefeitura do Rio implodiu às 7h deste domingo, 24, a antiga fábrica de tecidos Companhia Lanifício Alto da Boavista, nos arredores do Morro da Mangueira, na zona norte da cidade. Em apenas 12 segundos, o imóvel, fechado há 17 anos, veio abaixo para dar lugar a 120 imóveis do programa federal Minha Casa, Minha Vida. No local serão erguidos seis blocos, com quatro apartamentos por andar para abrigar famílias com renda familiar mensal de R$ 1.600.