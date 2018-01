Prefeitura fará nova licitação do serviço 156 A Prefeitura informou nesta quinta-feira que vai lançar, até o fim do ano, licitação para contratar uma nova empresa de telemarketing para assumir o serviço 156. O anúncio ocorre no dia em que a comissão de vereadores que investigava o contrato com a empresa Call Tecnologia apresentou seu relatório. O texto diz que o contrato atual tem falhas que podem ter gerado prejuízo de R$ 28 milhões ao Município.