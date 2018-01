Prefixo de 34 números telefônicos muda em SP neste sábado

A Telefônica altera neste sábado, 26, o prefixo de 34 números iniciados por 6. A partir de agora, os números começarão com o dígito 2. Por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os prefixos começados por 6 serão de utilização exclusiva das operadoras de telefonia móvel. A mudança afeta aproximadamente dois milhões de linhas e abrange parte dos assinantes de Guarulhos e das Zonas Norte e Leste da capital. As alterações de prefixo começaram no início de janeiro e tem término previsto para dezembro deste ano. Durante o mês seguinte à alteração, haverá duplo encaminhamento das chamadas, ou seja, tanto as ligações feitas para o número antigo (iniciado por 6) como para o novo serão direcionadas automaticamente ao assinante. Segundo a Telefônica, todos os clientes receberam uma carta com informações sobre a migração - data da alteração e novo número de telefone - 90 dias antes da mudança. Depois desse período, as ligações feitas ao número antigo serão interceptadas com uma mensagem eletrônica, informando o novo número. Confira abaixo os prefixos que serão alterados: 6456 - 6457 - 6458 - 6480 - 6484 - 6486 - 6489 - 6496 - 6498 - 6499- 6411 - 6412 - 6413 - 6445 - 6446 - 6460 - 6462 - 6465 - 6481 - 6482 - 6483 - 6487 - 6488 - 6451 - 6452 - 6453 - 6455 - 6485 - 6497 - 6421 - 6422 - 6423 - 6424 - 6425