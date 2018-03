Prejuízo ao prédio da Alerj pode chegar a R$ 2 milhões O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Paulo Melo (PMDB), informou nesta terça-feira, 18, que o prejuízo com o vandalismo ao prédio ficou entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões. O edifício histórico foi atacado ao fim do protesto dessa segunda, 17, contra o aumento das passagens de ônibus. Segundo Melo, 30% dos vitrais do segundo andar foram quebrados. Logo na entrada do prédio, ainda há mobiliário destruído, extintores de incêndio jogados no chão e muita desordem. Até o final da manhã desta terça o prédio seguia protegido por policiais militares do Batalhão de Choque.