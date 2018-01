Prejuízo da Sony com PlayStation 3 chega a US$ 876 milhões

A Sony prevê que sua margem operacional em produtos eletrônicos deve superar a expectativa da companhia no ano que acaba em março, mas o prejuízo operacional da unidade de videogames do grupo será provavelmente o dobro das projeções iniciais. O prejuízo operacional da unidade de videogames, devido às perdas com o PlayStation 3, são estimados em mais de US$ 100 bilhões (US$ 876 milhões) para ano fiscal, contra projeção original de US$ 50 bilhões, disse um porta-voz da Sony nesta segunda-feira, 29. Um prejuízo maior da unidade de videogames era esperado desde quinta-feira, quando a empresa de eletrônicos e entretenimento informou que a divisão tem como meta alcançar equilíbrio na segunda metade do ano fiscal - de outubro a março - após divulgar prejuízo de 126 bilhões de ienes na primeira metade. O porta-voz também informou que a margem de lucro operacional das principais operações com eletrônicos da Sony irá provavelmente atingir 5% no ano fiscal que acaba em março de 2008, ajudada por recuperação nas vendas de televisores com telas de cristal líquido.