Prejuízos em Alagoas chegam a R$ 1 bi por causa das chuvas

Os prejuízos gerais causados pelas chuvas em Alagoas, incluindo os danos materiais, econômicos, sociais e ambientais, chegam a R$ 1 bilhão, segundo o coronel Neitônio Freitas, coordenador da Defesa Civil Estadual. Só nas escolas públicas do Estado, o estrago provocou um prejuízo que passa de R$ 79 milhões.

O levantamento dos danos materiais sofridos pelas escolas públicas foi apresentado nesta sexta-feira, 9, pelo governo ao secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), José Henrique Paim, durante reunião realizada em Maceió. Ele garantiu que não faltarão recursos e apoio técnico para ajudar a reconstruir as escolas.

Entre os prejuízos calculados estão os danos causados na estrutura física das escolas, as perdas com material didático, equipamentos, documentação e merenda. Ao todo, 17 escolas do Estado e 105 unidades de ensino dos municípios foram danificadas. Estudavam nessas escolas 52.574 alunos.

De acordo com o secretário estadual de Educação e Esporte, Rogério Teófilo, uma alternativa estudada pela secretaria, em parceria com as prefeituras, é providenciar transporte e levar os alunos para estudar em escolas em condições de ensino.